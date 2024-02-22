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«Делайте выводы!», – Алекса не захотела видеть свекровь за свадебным столом, а Дайчев даже не сообщил матери о свадьбе

«Делайте выводы!», – Алекса не захотела видеть свекровь за свадебным столом, а Дайчев даже не сообщил матери о свадьбе

17 февраля Алекса состоялась свадьба Алексы и Вячеслава Дайчева. Артистка и фитнес-тренер устроили грандиозное свадебное торжество.

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