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Тульские новости

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Александр Невский заключил мировое соглашение в США после судебного спора о пенсионных отчислениях

Александр Невский заключил мировое соглашение в США после судебного спора о пенсионных отчислениях

Актёр и режиссёр Александр Невский, известный как герой мема «Уот так вот», заключил мировое соглашение с Гильдией продюсеров и сценаристов США после судебного спора о пенсионных отчислениях.

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