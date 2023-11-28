"Я просто плакала". Сельма Блэр рассказала, что врачи советовали ей найти парня, чтобы избавиться от боли при рассеянном склерозе

Сельма Блэр, которой в 2018 году поставили диагноз "рассеянный склероз", в программе "Встреча с прессой" пожаловалась на равнодушие врачей к её заболеванию, считали, что она драматизирует и даже отказывали ей в осмотре по гендерному признаку.