Один человек ранен в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ за сутки

На территории Донецкой Народной Республики зафиксировано 12 обстрелов за сутки, один мирный житель пострадал, были повреждены объекты инфраструктуры, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
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