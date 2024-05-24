Диетолог Ким назвала колбасы и консервы продуктами с самым высоким содержанием соли

Есть ряд продуктов, которые содержат очень много соли, но при этом не кажутся такими на вкус. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказала младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким.