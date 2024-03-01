Чонгук заявил об уходе из HYBE, а мы не заметили? Макнэ шокировал АРМИ в интервью «Weverse Magazine»

Чонгук (Jungkook) часто дает интервью различным изданиям, в которых АРМИ находят очень много интересных деталей о кумире и даже больше, пытаясь читать его ответы на вопросы между строк и улавливать тон беседы Кука с корреспондентом.
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