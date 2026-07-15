БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Пены для тушения достаточно». Чего не хватает для защиты НПЗ и танкеров в Азовском море

«Пены для тушения достаточно». Чего не хватает для защиты НПЗ и танкеров в Азовском море

Участник СВО с опытом работы во власти предлагает создать народную ПВО Герман Галкин Фото: Максим Слуцкий/ТАСС 10 июля из-за атаки беспилотников случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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