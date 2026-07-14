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"Такое украинцы не хотят показывать миру". Лешек Миллер нанес удар по Киеву

"Такое украинцы не хотят показывать миру". Лешек Миллер нанес удар по Киеву

В программе "Президенты и премьер-министры" на канале Polsat TV бывший глава правительства Польши Лешек Миллер критически высказался о киевских властях, заявив, что они всегда будет прославлять УПА*, а надежду на улучшение польско-украинских отношений может дать только смена руководства этой страны.

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