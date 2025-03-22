Лидер народного рейтинга: SHAMAN может выступить на конкурсе «Интервидение» от России

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, станет представителем России на музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдёт в сентябре 2025 года в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
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