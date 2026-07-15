Motherland и «Улетай-2026» задали музыкальный ритм июля

В июле Россия охватила музыкальная волна: в Москве прошёл фестиваль Motherland, объединивший инди-артистов, а в Удмуртии состоялся «Улетай-2026» с сотней коллективов, включая впервые выступившую группу «Браво».
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