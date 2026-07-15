Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Motherland и «Улетай-2026» задали музыкальный ритм июля

Motherland и «Улетай-2026» задали музыкальный ритм июля

В июле Россия охватила музыкальная волна: в Москве прошёл фестиваль Motherland, объединивший инди-артистов, а в Удмуртии состоялся «Улетай-2026» с сотней коллективов, включая впервые выступившую группу «Браво».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии