Депутаты Госдумы предложили ввести для артистов требования к одежде после скандала с Бузовой

Ольга Бузова подверглась критике за внешний вид на концерте в Уфе.Скандал с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая в полуголом виде выступила в Уфе на концерте в День защиты детей, набирает обороты.
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