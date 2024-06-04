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Депутаты Госдумы предложили ввести для артистов требования к одежде после скандала с Бузовой

Депутаты Госдумы предложили ввести для артистов требования к одежде после скандала с Бузовой

Ольга Бузова подверглась критике за внешний вид на концерте в Уфе.Скандал с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая в полуголом виде выступила в Уфе на концерте в День защиты детей, набирает обороты.

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