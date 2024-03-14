Гол Ничушкина в овертайме принес «Колорадо» победу в матче с «Ванкувером»

Гол и передача Никиты Задорова не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Колорадо». Ранним утром 14 марта в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Колорадо Эвеланш».