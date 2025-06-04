В Челябинской области нашли лабораторию с наркотиками на 1,5 млрд рублей. Там каждый месяц синтезировали около 500 кг запрещённых веществ Донецкая группа новостей.
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В Челябинской области нашли лабораторию с наркотиками на 1,5 млрд рублей. Там каждый месяц синтезировали около 500 кг запрещённых веществ Донецкая группа новостей.
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