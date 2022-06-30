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Биологи обнаружили в ЮАР китов-маньяков, убивающих акул и поедающих их внутренности

Биологи обнаружили в ЮАР китов-маньяков, убивающих акул и поедающих их внутренности

С 2017 года пара самцов косаток стоит за массовый убийством больших белых акул у побережья ЮАР, об этом говорится в исследовании биологов из заповедника Дайер-Айленд в Южной Африке, опубликованном в журнале African Journal of Marine Science.

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