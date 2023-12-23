Видео допроса свердловчанки, которая пыталась закопать своего новорожденного ребенка в снег

Когда сыщики уголовного розыска общались с подозреваемой, совершившей чудовищный по жестокости поступок, женщина при этом вела себя не как задержанная и раскаявшаяся, а словно пересказывающая чужую криминальную историю, да и то без чувств сожаления, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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