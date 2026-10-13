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Регионы России

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Компания «ОБИТ» внедрила контакт-центр для «РКС-энерго» на платформе Naumen

Компания «ОБИТ» внедрила контакт-центр для «РКС-энерго» на платформе Naumen

13 октября 2026 года компания «ОБИТ» завершила внедрение контакт-центра на платформе Naumen Contact Center для ООО «РКС-энерго» — гарантирующего поставщика электроэнергии в Ленинградской области.

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