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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый тренер Дзагоева о переходе в греческую «Ламию»: «Алан просто захотел за границей пожить, думаю. Там получше, спокойнее»

Первый тренер Дзагоева о переходе в греческую «Ламию»: «Алан просто захотел за границей пожить, думаю. Там получше, спокойнее»

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда.

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