Жительницу Омской области осудили за заражение 22 несовершеннолетних

К шести месяцам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание детей, приговорена жительница Омска, 13 ноября об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
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