Участников мероприятия поприветствовал начальник отдела образования, молодёжной политики, опеки и попечительства администрации Новоаннинского муниципального района Александр Вихлянцев.
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Участников мероприятия поприветствовал начальник отдела образования, молодёжной политики, опеки и попечительства администрации Новоаннинского муниципального района Александр Вихлянцев.