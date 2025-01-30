В Германии готовы «на слово» поверить в невиновность Киева в подрыве «СП-2»

Пранкеры Вован и Лексус под видом руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака позвонили вице-председателю оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохану Вадефулю, заявив, что Зеленский якобы обеспокоен спекуляциями в немецких СМИ о том, что Украина виновна в подрыве «Северного Потока-2».