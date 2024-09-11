Харрис обвинила Трампа в том, что он оставил после себя ужасное здравоохранение

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе дебатов, которые транслирует телевизионный канал ABC News, обвинила бывшего американского лидера Дональда Трампа в том, что он оставил после своего пребывания в Белом доме ужасное здравоохранение и экономику в плачевном состоянии.