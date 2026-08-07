Противник успешно провел испытания ОТРК "Сапсан" в июле, баллистическая ракета попала в цель, заявил в интервью бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
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Противник успешно провел испытания ОТРК "Сапсан" в июле, баллистическая ракета попала в цель, заявил в интервью бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.