Насиловал мертвые тела: «копейского маньяка» устроили уборщиком«Копейский маньяк», находясь на принудительном лечении, стал вести себя хорошо, поэтому его устроили уборщиком в том же медучреждении, где он и лечится сейчас.
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