Директор по развитию «Плати по всему миру» Павел Белов выступил перед участниками премии и вручил ОТП Банку статуэтку в номинации «Лучшие привилегии в сфере путешествий» и новую премиальную физическую карту компании.
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