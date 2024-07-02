В Петербурге представили технологию противодействия беспилотникам при помощи дирижаблей

Проект назвали «Барьер» В РФ появилась система защиты объектов от дронов «Барьер» из «парящей» сети, которая крепится на аэростатах, рассказал гендиректор компании-разработчика данного изделия АО «Первый дирижабль» Полина Албек.
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