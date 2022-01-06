Путин поручил властям РФ и Алтайского края обеспечить жителей региона доступным углем

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Алтайского края принять до 10 января исчерпывающие меры для бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и жителей региона зимой 2022 года.
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Алтайского края принять до 10 января исчерпывающие меры для бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и жителей региона зимой 2022 года.
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