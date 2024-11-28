В Сочи по морю доставили акустическую раковину для Концертного центра

Раковина будет установлена в СириусеУникальная акустическая раковина прибыла в сочинский Сириус. Как сообщили в пресс-службе администрации Федеральной территории Сириус, современное оборудование изготовлено по спецзаказу в Китае, специально для строящегося сейчас главного зала Концертного центра.