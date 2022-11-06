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Дни, недели, месяц: когда Украина окажется во тьме после ударов ВС РФ

Дни, недели, месяц: когда Украина окажется во тьме после ударов ВС РФ

Российские войска продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. Если в первую и вторую волну главными целями были тепловые станции, то теперь объекты поражения — гидроэлектростанции, прежде всего на Днепре.

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