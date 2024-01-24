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Захарова: заявления МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине удивили

Захарова: заявления МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине удивили

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Spitnik, что с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке о якобы поиске путей переговорного процесса по Украине.

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