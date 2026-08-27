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Аргументы и Факты

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Особая кара: готов максимально жесткий ответ Литве за угрозы Калининграду

Особая кара: готов максимально жесткий ответ Литве за угрозы Калининграду

Заявления литовских политиков о планах по «нейтрализации» Калининградской области являются не пустым блефом, а отражением официальной военной доктрины.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Хорошо пожили прибалты в СССР, лучше, чем основное государство - Россия. И мы их уважали, а их деятелей искусств просто любили - за своеобразие, за талант. Но видимо в &quot;основной массе&quot; прибалты всё же носили камень за пазухой, лелеяли прошлые обиды, трепетно пестовали ненависть к России. И вот их прорвало. Ответ один: &quot;ай моська, знать она сильна, коль лает на слона&quot;. Теперь как бы нечаянно не наступить на этих &quot;мосек&quot;, а то от них и мокрого места не останется. Они-то про это не думают, уповают на НАТО.
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