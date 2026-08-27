Особая кара: готов максимально жесткий ответ Литве за угрозы Калининграду

Леонтий Букштейн

Хорошо пожили прибалты в СССР, лучше, чем основное государство - Россия. И мы их уважали, а их деятелей искусств просто любили - за своеобразие, за талант. Но видимо в "основной массе" прибалты всё же носили камень за пазухой, лелеяли прошлые обиды, трепетно пестовали ненависть к России. И вот их прорвало. Ответ один: "ай моська, знать она сильна, коль лает на слона". Теперь как бы нечаянно не наступить на этих "мосек", а то от них и мокрого места не останется. Они-то про это не думают, уповают на НАТО.