На «Матч ТВ» рассказали о прекращении трансляций Формулы 1

На «Матч ТВ» рассказали о прекращении трансляций Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolКонтракт на трансляции Формулы 1 в России был расторгнут отчасти по формальному признаку, об этом рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.