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Калужские новости

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Очередь из десятков авто выстроилась на калужской АЗС

Очередь из десятков авто выстроилась на калужской АЗС

Очередь из примерно 20 автомобилей образовалась на заправке «Роснефти» в Калуге, несмотря на заявления властей о стабилизации ситуации с топливомЧитательница "Калужских новостей" прислала в редакцию видеозапись очереди из примерно двух десятков автомобилей, выстроившейся на заправку "Роснефти".

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