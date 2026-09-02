Очередь из десятков авто выстроилась на калужской АЗС

Очередь из примерно 20 автомобилей образовалась на заправке «Роснефти» в Калуге, несмотря на заявления властей о стабилизации ситуации с топливомЧитательница "Калужских новостей" прислала в редакцию видеозапись очереди из примерно двух десятков автомобилей, выстроившейся на заправку "Роснефти".