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Психолог Хныкина объяснила недолговечность школьной дружбы

Психолог Хныкина объяснила недолговечность школьной дружбы

Школьные друзья часто расходятся после выпуска, поскольку такие отношения возникают по территориальному принципу, а затем люди выбирают разные пути развития.

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