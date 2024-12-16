Хнштейн раскритиковал Белостоцкого за неправильную систему выдачи лекарств

Врио губернатора поинтересовался, почему его зам поручает своим подчиненным то, за что ответственность несет он, почему до сих пор не объявлена закупки, хотя деньги на лекарства уже есть, и почему сотрудники аптек хамят людям.
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