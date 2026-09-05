Прогноз погоды в Крыму на 5 сентября ☀️ В Симферополе +29 и солнечно В Севастополе +26 и солнечно В Евпатории +26 и солнечно В Черноморском +26 и солнечно В Джанкое +31 и солнечно В Ялте +28 и солнечно В Алуште +28 и солнечно В Керчи +28 и солнечно В Армянске +27 и солнечно В Красноперекопске +27 и солнечно В Бахчисарае +28 и солнечно В Феодосии +26 и солнечно В Судаке +26 и солнечно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.