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Пронедра

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Солёность Азовского моря за последние годы бьёт рекорды

Солёность Азовского моря за последние годы бьёт рекорды

Учёные сообщили, что солёность Азовского моря достигла исторического максимума. Почему это произошло, как меняется экосистема и что ждёт регион дальше.

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