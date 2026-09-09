Медведица с медвежатами попала в объектив фотоловушки в Сокольском округе. На опубликованных кадрах видно, как мама осматривает вокруг, пытаясь убедиться в безопасности для своих медвежат, а потом что-то изучает вместе с ними в яме на поляне.