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В Ивановской области на один день отключится цифровое телевидение

В Ивановской области на один день отключится цифровое телевидение

Отключение запланировано на 14 или 15 февраля.Жители Ивановской области, которые получают сигнал цифрового телевидения с телевышки в Родниках, на один день останутся без ТВ, предупредил ивановский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

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