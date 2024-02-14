В Ивановской области на один день отключится цифровое телевидение

Отключение запланировано на 14 или 15 февраля.Жители Ивановской области, которые получают сигнал цифрового телевидения с телевышки в Родниках, на один день останутся без ТВ, предупредил ивановский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).