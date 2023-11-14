Гаспарян отреагировал на приговор суда в Киеве о лишении свободы

РИАМО - 14 ноя. Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил, вынесенный киевским судом приговор его совсем не удивил, к этому журналист относится с иронией.
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