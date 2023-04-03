Официально прекращены продажи Honda Civic Type-R 2023: все подробности

Honda Civic Type-R 2023 оказалась небезопасной, поэтому была снята с производства. Недавнее объявление о прекращении продаж Honda Civic Type-R 2023 из-за проблем со сваркой каркасов пассажирских сидений вызвало у американских автолюбителей шок.
Honda Civic Type-R 2023 оказалась небезопасной, поэтому была снята с производства. Недавнее объявление о прекращении продаж Honda Civic Type-R 2023 из-за проблем со сваркой каркасов пассажирских сидений вызвало у американских автолюбителей шок.
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