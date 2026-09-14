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TRENDYMEN

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Дно кораблей почти всегда красят в красный. Дело не в ржавчине

Дно кораблей почти всегда красят в красный. Дело не в ржавчине

Все корабли кроме военных имеют одну объединяющую деталь — красную окраску днища. Разделение идет сразу после ватерлинии, многие воспринимают это как дань неким морским традициям.

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