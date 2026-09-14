Дно кораблей почти всегда красят в красный. Дело не в ржавчине

Все корабли кроме военных имеют одну объединяющую деталь — красную окраску днища. Разделение идет сразу после ватерлинии, многие воспринимают это как дань неким морским традициям.
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Ну так всё таки как??? Дно? кораблей или днище! судов???
статейку наклепал какой-нибудь слесарь или повар, который корабли видел только на картинках - безграмотность и абсолютное незнание материала сквозит в каждой фразе
специально прошёл по ссылке и дочитал до конца...половина статьи-сказки и мифы,половина-правды...так что-читайте с опаской,чтоб потом не "блеснуть"...