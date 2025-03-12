Нарышкин и глава ЦРУ обсудили кооперацию двух спецслужб в кризисных ситуациях

РИА Новости/Кирилл Каллиников, Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф обсудили по телефону вопросы взаимодействия двух спецслужб в вопросах урегулирования кризисных ситуаций.
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