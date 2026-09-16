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Царьград

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«Герои труда» объединили бизнес и волонтёров региона

«Герои труда» объединили бизнес и волонтёров региона

В регионе уже третий год действует информационная инициатива «Герои труда». За это время в её рамках подготовлены тысячи материалов для печати и телеэфиров, рассказывающих о людях и коллективах, чья работа по праву может считаться трудовым подвигом.

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