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Какой иконе нужно молиться, чтобы избавиться от зависимости: история, приметы и запреты на этот день

Какой иконе нужно молиться, чтобы избавиться от зависимости: история, приметы и запреты на этот день

История  Этот образ связан с удивительным событием, произошедшим в 1878 году в Тульской губернии. Один отставной солдат, страдающий сильной зависимостью от алкоголя, стал нищим и потерял способность ходить, но не прекращал пить.

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