Серия магнитных бурь накроет Землю в ближайшие недели: всему виной солнечные пятна протуберанцев

Геофизики предупреждают о череде магнитных бурь, которые грозят Земле ближайшие недели.К Земле разворачивается группа солнечных пятен – они появились еще 18 ноября на светиле, успели разрастись и увеличиться в количествах.
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