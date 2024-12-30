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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «Шанс для Переса в «Ф-1» всегда возможен как для опытного гонщика»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил перспективы Серхио Переса после разрыва с командой и ухода из «Формулы-1».

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