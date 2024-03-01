Блогер Лилия Абрамова назвала Милохина педагогически запущенным ребенком

Актриса и блогер Лилия Абрамова, более известная как Татарка FM, назвала тиктокера Даню Милохина педагогически запущенным ребенком, инфантильным, но очень добрым парнем, который из-за жизни в детском доме так и не понял, что такое Родина.
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