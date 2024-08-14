Единый реестр авиадебоширов может появиться уже в этом году

Хулиганов могут лишить доступа в авиатранспорт на срок от одного до трех лет В прошедшем мае первый зампред Комитета Государственной думы по экономической политике Надежда Школкина написала письмо вице-премьеру Виталию Савельеву, в котором обратила внимание на важность создания единого реестра агрессивных авиадебоширов.