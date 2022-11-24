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Минфин РФ предлагает сохранить НДФЛ в 13% для россиян за рубежом - Силуанов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ прорабатывает с парламентом предложения по налогообложению работающих за рубежом, ставка НДФЛ предполагается такая же, как и для резидентов России - 13%, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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