Минфин РФ предлагает сохранить НДФЛ в 13% для россиян за рубежом - Силуанов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ прорабатывает с парламентом предложения по налогообложению работающих за рубежом, ставка НДФЛ предполагается такая же, как и для резидентов России - 13%, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.