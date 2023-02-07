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Единственный внук в семье Пугачевой стал патриотом, подпортив всю родословную – Дени Байсаров

Единственный внук в семье Пугачевой стал патриотом, подпортив всю родословную – Дени Байсаров

Пугачева с внуками. Фото vmo24.ruПоскольку семья Аллы Пугачевой известна своими западно-либеральными взглядами, мало кто был удивлен тем, что в 2022 году весь клан Пугачевой покинул Россию.

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